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Son dakika... Engelli öğretmen atamaları yapıldı

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#Engelli Öğretmen Atamaları#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 12:10

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarının yapıldığını duyurarak "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.

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Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklamasında  "Bundan yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanımız zaten açıklamıştı, süreci başlatmıştık. Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. 1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i  ilk 3 tercihine yerleşti, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 3'Ü TARİHİ 4 OKUL BİNASI BOŞALTILDI

Bakan Tekin ayrıca depremin ardından İstanbul'da 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını açıkladı.

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#Engelli Öğretmen Atamaları#Milli Eğitim Bakanlığı#Yusuf Tekin

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