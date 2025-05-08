Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Trump yönetimin 2. döneminde son 3-4 aydır dünya kritik madenleri konuşuyor. Türkiye, dünyada ilk 5 ülkeden biri olmak istiyor bu konuda. Bu konu şuan çok önemli konu. Dünyada önemli bir kırılma dönemi yaşıyoruz. Dünyada yeni bir düzene ilerliyoruz. Bu yeni düzende belirsizlikler, riskler ve fırsatlar var. Geçen hafta İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi yaşandı. 60 milyon insan etkilendi. Böyle risklerin olduğu ortam enerji diplomasisi Türkiye'ye ne kazandırıyor? Enerji diplomasisini enerji güvenliğimizin en temel unsurlarından biri olarak kullanıyoruz. İstanbul Tabii Kaynaklar Zirvesi'ne 14 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinden katılım oldu. Türkiye enerjide merkez ülke. Türkiye 3 madde ile merkez ülke oluyor. Birincisi coğrafi konumu, ikinci Türkiye'nin kendi büyüklüğü, üçüncüsü de AK Parti'nin yaptığı altyapı yatırımları.



"SOMALİ DENİZLERİNDE PETROL POTANSİYELİ VAR"



Biz petrol ve doğalgaz aramasında çok farklı süreç başlattık, 'Türkiye olarak denizlerimizde ve başka denizlerde doğalgaz arayacağız' dedik. 'Bunu yerli kaynaklarımızla yapacağız' dedik. 'Gidilmedik yer bırakmayacağız' dedik. Yaptığımız keşiflerin arkasında çok ciddi çalışmalar var. Sondaj neticesini almamışken Somali'de bir şey bulduk diye açıklama yapmamız söz konusu olamaz. Ama Somali'de çok ilginç bir şey oluyor. Birkaç hafta önce Somali ile ilgili farklı şeyler gündem oldu. Özellikle FETÖ'cü hesapları Somali'de Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın Somali için ne kadar kötü olduğuna dair haberler yaymaya başladı. Türkiye olarak Somali'de olan varlığımız, Somali'ye olan desteğimizin göstergesi. Dünyanın Somali'ye sırtını döndüğü zaman Cumhurbaşkanımız 2012'de oraya gitti. Somali denizlerinde petrol potansiyeli var. Bunlar için yaptığımız anlaşmalar kapsamında 'Somali'de 3 tane deniz sahasında, 1 ay önce de karadaki 3 tane sahada petrol arayacağız' dedik. Denizdeki çalışmalarımız başladı. Ortaya konan rezervle ilgili şunu söyleyebiliriz. Sismik çalışmayı yapmadan sondajın neticesini görmeden bir keşif açıklamıyoruz. Karadeniz Gazı'nı açıklarken bazı uluslararası haber kanalları rezervi olduğunun daha üzerinde ifade ettiler. Biz gerçek rakamı açıkladığımızda dağ fare doğurmuş gibi oldu. Biz bunlara alıştık. Somalili kardeşlerimizi de bunlara hazırlıyoruz.



"IRAK'TA DAHA AKTİF OLMAK İSTİYORUZ"



Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda işbirliği yapabileceğimiz bir ortağımız. En önemli alanlardan birisi enerji. Birisi petrol. Irak'ta 2 sahada ortaklıklar yoluyla varlığımız var. Günde 15 bin varil üretimimiz var. Irak gibi petrol ülkesinde varlığımız çok küçük. Biz daha aktif olmak istiyoruz. Petrolün üretiminde ve taşınmasında aktif olmak istiyoruz. Doğalgazda da aynı durum söz konusu. Bir de elektrik konusunda ciddi işbirliği imkanı var. Yürüyen bir işimiz de var. 300 megawat var, bunu 600 megawata çıkarmak istiyoruz. Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır petrol akışı yok. Hala zamana ihtiyaçları olduğuna dair bilgi aldık Irak Başbakanı Sudani'den. Bu hattın kapasitesi günlük 1,5 milyon varil. Yılık 30 milyar dolarlık ticaret anlamına gelir. Bizim ticaret hacmimiz 24 milyar dolar. Bu hattı sadece tam olarak doldursak 30 milyar dolar.





Suriye tarafında boru hattı çalışmamız başladı. Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz. Bu doğalgaz Halep'teki doğalgaz santralinde elektrik üretilmek üzere kullanılacak. 6 milyon metreküplük bir gaz akışı sağlayacağız. Bu elektrik açısından önemli. Birecik Halep arasındaki hatta 500 megawatlık kapasiteyle alakalı izin süreçlerini tamamladık. Şimdi fiziki çalışmalar sürüyor. Orada da birkaç ya ihtiyacımız var.Suriye'deki hayatın normalleşmesi en önemli önceliklerimizden. Bu noktadan baktığınızda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşüyle alakalı en önemli beklentisi hayatin normalleşmesi. Elektriğin, suyun ve gazın orada olması lazım. Bu beklentiyi karşılamak için yaptığımız katkılar var. Suriye'nin kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Savaştan sonra tüm altyapı bitmiş durumda. Suriyeli Bakanın ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Bize '10 bin megawata ihtiyacımız var' dedi. Şuan 1700 megawat elektrik üretiyorlar. Suriye'nin önemli petrol üretimi vardı geçmişte. 360-380 bin varil üretimi vardı. Şuan bunun dörtte birini üretiyor. Suriye'nin kuzeyi doğru kullanılmıyor. Kuyular köreltiliyor. Biz de bu kaynaklar doğru kullanılsın diye öneriler yaptık.İspanya ve Portekiz'deki olayı yakinen takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz siber saldırı olmamıştır diyemeyiz. Sistemde dengeli bir üretim portföyü yoktu. Dün önemli bir açılış vardı Cumhurbaşkanlığında. Yenilebilir kaynakların açılışını yaptık. Kömür santrallerini bunun yanına koymamız lazım. Doğalgaz santralleri, nükleer ve hidrolik santrallerini yanına koymamız lazım. Üretimde dengeli dağılım olmalı. Onların resmi açıklamasını beklemek lazım. Yenilebilir gücü sistemin yönetemediğini görüyoruz orada. Biz elektriği depolamıyoruz. Anında üretip tüketiyoruz. Çok güçlü çok dinamik elektrik sistemimiz var.Şubat ayında Cumhurbaşkanımızla Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretimiz oldu . Olağanüstü bir karşılama oldu. Cumhurbaşkanımıza çok etkileyici bir kabul vardı . Bütün bu ülkelerdeki şirketlerle irtibatlarımız devam ettirdik. Türkiye Petrolleri, Pakistanlı yerel firmayla saha ihalesine katılıyor. Bu yerel firma bir devlet şirketi. Neden Türkiye Petrolleri? Bu geldiğimiz noktayı göstermesi açısından önemli. Dünyadaki 6. firma Türkiye Petrolleri. Böyle bir filoyu görünce Türkiye ile ortaklık yapmak istiyorlar. Tabii ki de Cumhurbaşkanımızın muhataplarıyla olan hukuku bu işin ebetteki esas nüvesini oluşturmakta. Ama teknik tarafa baktığımızda şirketlerimizin kabiliyeti nedeniyle birçok ülke 'gelin burada da araştırma yapın' teklifi yapıyor.Türkiye, coğrafi konumu ve büyük pazar olması sebebiyle önemli. Çok büyük bir altyapı yatırımı yaptık. 2002 yılından bugüne kadar 200.000 bin km üzerinden doğalgaz boru hattı döşedik. BOTAŞ'ın iletim hatları 21 bin km üzerine çıkmış durumda. Bu altyapı yatırımı bölge için çok önemli bir arz güvenliği teminatı oldu. Özellikle Avrupa için. Avrupa ikrar etmese de Türkiye'nin önemi devam edecek. Daha büyük işbirlikleri geliştirebilir. Bunun için de ortaya koyduğumuz iradenin öbür tarafta karşılık bulması önem arz ediyor.80 bin varil üretiyoruz günlük. En üst seviyeye doğru yaklaşıyoruz. 100 bin seviyesine doğru olgunlaşacak. 14 arklı bölge tespit ettik. Burada arama çalışmaları yapıyoruz. Tüm bunlardan netice alabiliriz. Netice alırsak 100 bin varilin üzerine çıkabilir. Bölgenin terörden arındırılması önemliydi. Terörsüz Türkiye ile birçok potansiyel hayata geçecektir.Üretimimiz devam ediyor. 1. fazı tamamladık. 2. fazla ilgili çalışmalarımız epey ilerledi. 2026'nın 3. çeyreği gibi 9,5 milyon metreküpü 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzer platformumuz Çanakkale'de hazırlanıyor. İstanbul'un fethi yıl dönümünde Boğaz'dan geçirerek Filyos'a uğurlayacağız. Yeni keşifle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde netice alabiliriz. Milletimize ne bulup bulmadığımızı açıklayacağız. Bütün yaptığımız şey arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı düşürmek. 2023'te 70 milyar dolar ithalat yaptık. 2024'te de benzer rakam. Bu bağımlılığı bitirmemiz lazım. Güneş, rüzgar gibi tüm yenilebilir kaynakları devreye almamız lazım. Dengeli şekilde devreye almamız lazım. Yenilebilir kaynaklarımız enerjide bağımsızlık konusunda çok önemli. Son derece çevreci. Dışa bağımlı faturamızı düşürüyor.ABD'de mart ayı içerisinde 3'lü bir anlaşma imzaladık. Diyarbakır'da 4 saha için bu anlaşmayı yaptık. Kayaların içerisine sıkışmış petrol ve gazın yüzeye çıkarılması gerekiyor. Bunu dünyada en iyi uygulan ABD. En iyi uygulayan şirket ortağımız. Ekipler çalışmaları yapıyor. Bu yıl içerisinde hedefimiz ilk sondaj çalışmasını yapmak. Trakya'da da önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Büyük bir rezerv olabilir. Bugün petrol 65 dolar. Eğer üretim maliyetiniz 70 dolarsa bunu üretmenin anlamı yok. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz. ama tabi çalışmaları görmemiz lazım.