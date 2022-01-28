Son dakika... Bakanlık duyurdu: Sanayide elektrik kısıntısı yarın bitecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren %40’tan %20’ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.



BOTAŞ'TAN İRAN AÇIKLAMASI



BOTAŞ'dan yapılan açıklamada ise "İran'dan TÜrkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başlamıştır" denildi.