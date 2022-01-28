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Son dakika... Bakanlık duyurdu: Sanayide elektrik kısıntısı yarın bitecek

#Enerji Bakanlığı#Elektrik Kısıtlaması#Doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 ocak itibariyle kaldırılarak son bulacağı duyuruldu. BOTAŞ'dan yapılan açıklamada ise "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başlamıştır" denildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren %40’tan %20’ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.

BOTAŞ'TAN İRAN AÇIKLAMASI

BOTAŞ'dan yapılan açıklamada ise "İran'dan TÜrkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başlamıştır" denildi.

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#Enerji Bakanlığı#Elektrik Kısıtlaması#Doğalgaz

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