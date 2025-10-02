Son dakika... Enerji Bakanı Bayraktar CNN Türk'te

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;



ABD TEMASLARI



Aslında ABD ziyaretinin iki bacağı var. BM Genel Kurulu kapsamında ziyaretin bir bölüm oldu. Neticede genel kurulda yaptığı konuşmada, tarihe geçen bir konuşma oldu. Filistin ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. İkili görüşmeler oldu. Çok dolu dolu bir New York ziyareti oldu. Sonra Washington'da Trump ile görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında iyi bir ilişki var. Gayet samimi ve yapıcı bir görüşme geçti. Toplantı oldukça verimliydi. Toplantıda olmayan herkes konuştu. Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Enerji bu ticaret hacminde çok önemli bir alan. ABD dünyanın bir numaralı petrol-doğalgaz-nükleer enerji üreticisi.



TRUMP İLE NE KONUŞTULAR?



Temelde konuştuğumuz konu içerde konuştuğumuz konuların takibi gibiydi. Petrol konusundaki görüşmeyi hatırlatıp nasıl ilerleyeceğimizi vurgulamak için bir görüşme geçti aramızda. Kendisi de "Ne yapılması gerekiyorsa yapalım" dedi. İçerde de bunlar detaylı konuşuldu. Dışarıda da bir konuşma gerçekleşti. Açıkçası Trump çok sonuç odaklı. Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygı, kendisi de bunu defalarca ifade etti. O sonuç odaklılık burada büyük bir iş birliği imkanı var. Ben bu konuda ne yapabilirim. Ben bunu böyle okuyorum.



ABD'DEN NEDEN LNG ALIYORUZ?



Şunu söylemek isterim. Türkiye'nin ciddi bir doğalgaz tüketimi var. doğalgaz çevreci bir yakıt ve çok konforlu bir yakıt. dolayısıyla 2002'den bu yana 81 ilde doğalgaz var, dolayısıyla doğalgaza ihtiyacımız var ve sanayide de kullanıyoruz. Avrupa'nın 4. doğalgaz tüketicisiyiz. Çevremizde doğalgaz var şanslıyız ki boru hatlarıyla temin ediyoruz. Ancak birçok ülke çeşitlendirme stratejisi uyguluyor. Arzı çeşitlendirmeniz gerekiyor. Türkiye 90'lı yıllardan beri çeşitlendirme stratejisi uyguluyor. Dolayısıyla LNG ile yeni tanışmıyoruz. 2016 yılına gelelim. 2016 yeni bir stratejisi geliştirdik. Türkiye ve dünyadaki birçok ülke enerjide arz güvenliği için çeşitlendirme stratejisi koyuyor. Tek bir rotaya, kaynağa ve enerji türüne bağlı kalmıyorsunuz. Türkiye 90’lı yıllardan beri bu çeşitlendirme stratejisini ortaya koydu. BOTAŞ’ın gazlaştırma terminali var sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) alacak. 94’lerde Cezayir ve Nijerya ile anlaşması var. 2016’da yeni bir strateji geliştirdik. Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada’nın da olduğu bir gaz var. 2016’da nerdeyse ihracı olmayan bir Amerika ve Kuzey Amerika var. 2020’lere gelindiğinde veya bu günlere geldiğinde LNG doğalgazının arttığını görüyorsunuz tabloda. Türkiye 2016’da, dünyada muazzam bir LNG olacak ve benim buna hazır olmam gerek dedi. 2016’dan bugüne kadar 30 milyon metreküp gazlaştırma kapasitemizi 161 milyon metreküpe çıkardık, yani 5 katına. Bu sayede bugün yüzde 11 doğalgazımızı ABD’den karşılıyoruz.



LNG NEDİR?



Doğalgaz yerin altında gaz halindedir, bunu belli bir sıcaklık ve basınç altında tuttuğunuzda sıvı haline döner ve dünyanın herhangi bir yerine taşırsınız. Gemiyle limana getirdiğinizde onu orada yeniden gazlaştırmanız gerekir. Bu yüzden gazlaştırma tesisleri önemlidir. 2016’da bu gelişmeyi gördüğümüz için bu tesisleri ve yatırımları yaptık. Artık ABD’den ihtiyacımızın yüzde 11’ini karşılayacak LNG gemileri geliyor.







