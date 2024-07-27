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Son dakika: En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde TBMM'de kabul edildi

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#Vergi Kanunu#Emekli Aylığı#TBMM
Son dakika: En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde TBMMde kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 21:00

Son dakika haberine göre; Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Teklifin görüşmelerine devam ediliyor.

 

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#Vergi Kanunu#Emekli Aylığı#TBMM

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