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Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Emre ile Yağmur Aşık davasında ortalık karıştı! Sinir krizi geçirdi

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Son dakika... Emre ile Yağmur Aşık davasında ortalık karıştı! Sinir krizi geçirdi
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Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında görülen gizli çekişmeli boşanma davasında bugün bir gelişme yaşandı. Davanın gizliliğinden dolayı basın içeri alınmazken Yağmur Aşık, duruşma çıkışında ''Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız'' diyerek sinir krizi geçirdi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık, ''Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız'' diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.

Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

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