Son dakika... Emre Aşık’tan korkunç ifadelerin ardından yeni açıklama

Emre Aşık’ın açıklamalarından satır başları:



Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım.

Hatalıyım ama ardından bu süre zarfında etrafım boşaltıldı ve yalnız bırakıldım. Bu planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı.

Bu sürede de dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı ve imzam taklit edilerek çekler ve önemli dosyalar imzalandı.

Ailem, avukatlarım, bakıcılar, okul öğretmenleri ve ben Yağmur tarafından defalarca tehdit edildim.

İtibarım yerle bir oldu. Yerle bir etmeye çalıştılar ben de en sonunda sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planıyla hayretler içinde şahit oldum.



Şimdi söylemek istiyorum ki, Allah'a bir can borcum var. Allah'tan başka kimseden de korkmuyorum.

Yanlış bir evlilik yaptım ve bunun bedelini ağır şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güvenim tamdır.

Haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım. Teşekkür ederim.



Zaten Düzce'de kasten öldürme konusunda bir eylem planlanmış. Daha sonra da Düzce Ağır Ceza'sındaki sanıklardan bir tanesi olan, basında beyanlarda bulunan Erdi Sungur bana ulaştı ve ikinci bir öldürme eyleminin gerçekleşeceğini, bu eylemi de planlayan kişinin ismini de bize paylaştı. Ancak biz savcılığa ihbar etmeden kendisi ihbarcı olarak kolluk kuvvetleriyle paylaşmış.

Soruşturma devam ediyor. Daha çok yeni olduğu için çok yeni bir bilgiye sahip değiliz.

SORU: Siz nasıl yaşayabiliyorsunuz? Psikolojiniz ne durumda?

EMRE AŞIK: Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Vesile onlarda o şekilde veririz. Bu haberler arada bir beni yıpratsa da tekrar ben çocuklarımla birlikte olmaktan, onlardan aldığım güçle daha çok motive oluyorum. Mücadeleye kaldığım yerden devam ediyorum. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadım. Mücadeleyi hukuk çerçevesinde sonuna kadar devam edeceğim. Önceliğim çocuklarımdı, çocuklarımı aldım. Çocuklarımın hayati güvenleri ve bakımları yerinde. Kesinlikle hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmuyorum Allah'tan başka.

EMRE AŞIK’IN AVUKATI: Nafaka ödüyoruz. O nafakayla Emre beyi öldürmek üzere bu plana giriyorlar. Düzce'deki dosyamız içinde kendi beyanında mevcut. 'Ben temin ettim, nafakamın yattığı parayı gittim çektim ve temin ettim' diyor. Nafakanın kaldırılması talebinde bulunduk.

EMRE AŞIK: Evliliğim bir kumpastı. Hep iyi tarafını görmeye çalıştım. Maalesef insanlar bu yaşta bile kandırılabiliyor. Bazı şeylerine çok güvendim, güvendikçe de bu hale geldim. En büyük hata bende. Yanımda uyaranlara, aileme, dostlarıma tamamen karşı çıkıp onunla beraber olmak istedim. Çok büyük hata yaptım, onlardan özür diliyorum.



Ben ister inanın ister inanmayın, ablamların verdiği parayla bazı şeyleri ve nafakayı ödüyorum. Bu dönem bu şekilde gidiyor.

SORU: Ne kadar kaybınız var?

AVUKAT: Biz yaklaşık orada 10-15 milyonluk bir kayıp olduğunu tespit etmiş durumdayız. Şirketin içini boşaltmayla ilgili her türlü hileye başvurulduğunu biliyoruz. Şirketin içi boşaltılırken sadece bildiğimiz manada dolandırıcılık eylemler değil, aynı zamanda teknik yöntemler ve uluslararası kredi kartı dolandırıcılığına kadar giden bir süreç söz konusu. Devam eden davalar var. Bir bölümü sonuçlanmış durumda. Yağmur Aşık'ın ve birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz insanların, bir bağlantılı yapı içerisinde birlikte hareket ettiğini düşünüyoruz.



500 bin Euro civarında bir kredi kartı dolandırıcılığı söz konusu. Bu hiç Türkiye'de bulunmamış, Emre Aşık'ın oteline gelmemiş insanların kredi kartı bilgileri tedarik edilip, onların hesaplarından mail order denen bir sistemle yaklaşık 500 bin Euro'nun çekilmesiyle yapılan dolandırıcılık olayı...

EMRE AŞIK: Evlenmeden önce hiç ben haciz, avukat, savcılık nedir bilmiyorum. Evlendikten sonra icralar, hacizler, davalar hiç açılmamış davalar görüyorum. Alanya İcra'dan... Bir bakıyorum Yağmur'un benim imzamı taklit edip düzenlediği çekte iş oraya kadar gidiyor. Şimdi bütün o dosyalar hızlanıyor. Ama tek başına yapmıyor. Arkasında örgüt demeyelim de bir çetesi var.

SORU: Sizin neden canınızı almak istiyor?

EMRE AŞIK: 60 - 65'e yakın bir davamız var. Ya toptan çözmeye çalışıyor. Bir taşla üç beş kuş vurmayı düşünüyor herhalde. Ben de anlam veremiyorum.

AVUKAT: Biz ilk boşanma davası açtıktan sonra, Emre beyin de dediği gibi listesi zaten elimizde. 67 civarı davamız var. Şimdi zaman zaman bize gelen mesajlar, hem Emre beyi tanıyan kişilerden eski dostlardan dahi ihbar mesajları, mailler, sosyal medya vasıtasıyla birçok şey ulaşıyor. Bir tanesinde şöyle bir yazı geldi bize.

Emre bey öldürüldüğünde boşanma davası kesinleşmiş olmayacak. Çocuklar otomatikman annelerine kalacak. Ve mal rejimi davamıza sebep şu an Yağmur hanımın ikamet ettiği ve kendisine dava sürecince verilen ev ve neyi kalmışsa Yağmur hanıma kalacak mantığıyla hem Emre beyden kurtulup, hem kalanları kendisine bırakmasını hedeflediği söyleniyor.