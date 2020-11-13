Son dakika… Emrah Serbes’in olay yaratan icra talebi hakkında açıklama: Haberi yoktu, ben yaptım…

Senarist Emrah Serbes, üç yıl önce İzmir Torbalı’da ölümlü bir kazaya neden oldu. Kazada, Ayhan Özçelik eşi Nilgün Özçelik ile kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetti. Kaza sonrası Serbes tutuklanarak bir süre ceza tutuklu kaldı.

4.5 MİLYON YERİNE 1.4 MİLYON TL

Ceza davası devam ederken Özçelik ailesinden geriye kalan tek kişi olan Ahmet Mert Özçelik, Serbes’e karşı 4,5 milyon liralık tazminat davası açtı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Serbes’in 1,4 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminat talebinin ret olan kısmına ilişkin ise çıkan vekaletname ücretinin ise Özçelik’in ödemesine karar verdi.

MÜVEKİLİN HABERİ YOKTU

Serbes’in avukatı Ezel Demirkol, 81.800 liralık vekaletname ücretini faizi ile birlikte işleme koydu. Toplam 82.959 liralık alacak için Özçelik’e ödeme emri gönderdi. Av. Demirkol, Hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Bu takip talebinden müvekkil Emrah Serbes’in haberi yok. Mahkemenin verdiği vekaletname ücreti. Anılan tutarı da ben takibe koydum. Müvekkil bu konularda hassas biri” dedi.

TAZMİNAT DA İŞLEME KONULDU

Öte yandan, Serbes’in ödemesine karar verilen 1.4 milyon liralık tazminat kararının da icraya konulduğu öğrenildi. Söz konusu tutar, faizi ile birlikte 2 milyon TL olarak işleme konuldu.

'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, son çıkan infaz düzenlemesi ile 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye olacağı gündeme gelmişti.