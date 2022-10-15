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Son dakika... Emniyet'ten Bartın'daki maden patlamasına ilişkin açıklama

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#Bartın#Maden#Maden Faciası
Son dakika... Emniyetten Bartındaki maden patlamasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 10:38

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, adli işlemlere başlandığını duyurdu.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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