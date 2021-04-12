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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Emniyet'ten '#12Nisan' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

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Son dakika... Emniyet'ten '#12Nisan' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da #12Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.''

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