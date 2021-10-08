Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordine olarak, Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde, silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheliye yönelik gece saat 03.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 3 Antalya'da 2 adreste yapılan operasyonda, casusluk yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

1'i SUSTURUCU/LAZER TAKILI 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

