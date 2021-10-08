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Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı

#MIT#Emniyet#Operasyon
Son dakika Emniyet ve MİTten ortak casusluk operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordine olarak, Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde, silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheliye yönelik gece saat 03.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Son dakika Emniyet ve MİTten ortak casusluk operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da 3 Antalya'da 2 adreste yapılan operasyonda, casusluk yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

1'i SUSTURUCU/LAZER TAKILI 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika Emniyet ve MİTten ortak casusluk operasyonu: 6 gözaltı

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#MIT#Emniyet#Operasyon