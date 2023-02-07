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Son dakika... Emniyet provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 4 gözaltı

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#Deprem#Emniyet#Paylaşım
Son dakika... Emniyet provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 09:51

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 4 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

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4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.

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