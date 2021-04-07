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Haber Giriş: 07.04.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Emniyet duyurdu! Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi

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Son dakika... Emniyet duyurdu! Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi. PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde; 3 kg. plastik patlayıcı, 2️ ateşleyici kapsül, 3️ anahtar sistemi, 1️ EYP düzeneği ele geçirildi" denildi.

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