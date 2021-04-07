Son dakika... Emniyet duyurdu! Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi. PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde; 3 kg. plastik patlayıcı, 2️ ateşleyici kapsül, 3️ anahtar sistemi, 1️ EYP düzeneği ele geçirildi" denildi.
Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 7, 2021
PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde;
3️⃣ kg. plastik patlayıcı,
2️⃣ ateşleyici kapsül,
3️⃣ anahtar sistemi,
1️⃣ EYP düzeneği ele geçirildi. pic.twitter.com/P5hVhZ9NFK
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