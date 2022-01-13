Son dakika... 28 ilde 'Kene' operasyonu! Vatandaşın kâbusu olmuşlardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
28 ilde ‘Kene’ operasyonu Vatandaşın kâbusu olmuşlardı28 ilde ‘Kene’ operasyonu! Vatandaşın kâbusu olmuşlardı#Emniyet Genel Müdürlüğü
İnsanlık için dönüm noktası Domuzdan kalp nakli...İnsanlık için dönüm noktası! Domuzdan kalp nakli...#Organ Nakli
Avrupanın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddiaAvrupa'nın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddia#Polonya
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
Dünya derin bir nefes aldı... Umutla beklenen haber ABDden geldiDünya derin bir nefes aldı... Umutla beklenen haber ABD'den geldi!#Omicron
İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...#Galatasaray
Ecem ile Lider evleniyor muEcem ile Lider evleniyor mu?#Lider Şahin
Yeniden mahkemelik oldular... Beni küçük düşürdüYeniden mahkemelik oldular... 'Beni küçük düşürdü'#Arto
Komşuda taciz depremi... Skandal savunmaKomşuda taciz depremi... Skandal savunma#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... 28 ilde 'Kene' operasyonu! Vatandaşın kâbusu olmuşlardı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Tefecilik#Kene Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' operasyonu başlattı. 160 kişiye yönelik operasyonda 133 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

- Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak),

- Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

- Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

Haberin Devamı

- Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,

- Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilimizde 'Kene' operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Gözden Kaçmasın

28 ilde başlatılan operasyondan fotoğraflar...28 ilde başlatılan operasyondan fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

133 GÖZALTI KARARI

Hedef şahıslarından 133’ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca gözaltı kararı mevcut olup, 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edilecektir.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 'Tefecilik 1' ve 'Tefecilik 2' operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.

Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Son dakika... 28 ilde Kene operasyonu Vatandaşın kâbusu olmuşlardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Tefecilik#Kene Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler