Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye tek seferlik 5 bin TL ikramiye

Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor.

Ülkemizde düzenlenecek en büyük etkinlik olacak Uluslararası Uzay Kongresi'nin 72'sine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. TBMM'nin açılış töreninde milletvekillerimizle birlikte gazi meclisimizde hazır bulunduk. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ideallerden Türkiye Yüzyılı hedefine kadar pek çok başlıktaki görüşlerimizi milletimizle ve meclisimizle paylaştık. Her ne kadar bazılarının milli mücadeleyi yürüten 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen meclisimize gazi demeye dile varmıyor olsa da TBMM bu şanlı unvanı ilelebet taşıyacaktır. Yüksek yargı mensuplarımızla bir araya geldik .Türkiye Yüzyılını adaletin yüz yılı yapmaya adım adım yaklaşıyoruz. Partimizin 4. olağanüstü kongresi vesileyle ağırladığımız misafirlerimizle de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. Dün İstanbul'da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz kilise, ülkemizdeki din özgürlüğünün sembolüdür. Nefret suçlarının arttığı bir dönemde, Türkiye'nin sergilediği kuşatıcı tavır çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcilerinin katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma iklimin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bugün de kabine toplantımızdan önce üniversitelerin açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'da yaptığımız birçok toplantıda ülkemizi büyütme çabamızı kesintisiz sürdürdük.



KONUT VE KİRA SEKTÖRÜNDE ADİL HAREKET ETMEYENLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR



Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı.



EMEKLİYE TEK SEFERLİK 5 BİN TL'LİK İKRAMİYE



Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.



"218 BİN KONUTLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR"



Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şehir merkezlerimizdeki örnek olarak söylüyorum deprem yıkıntılarını büyük ölçüde temizledik. Dünyada böyle bir felaketle böylesine etkili mücadele eden başka bir ülke örneği yoktur. Geçici barınma alanlarında 600 bin vatandaşımıza hizmet veriyor, kira yardımı ve diğer desteklerle 1,3 milyon insanımızın yanında yer alıyoruz. Rezerv alanlarda yapacağımız 200 bin konut ve yerinde dönüşümle inşa edilecek 218 bin konutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Kimi aksaklıklar yaşanabilmektir. Ama devlet ve millet dayanışmasıyla her sorunu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"OPERASYONUMUZUN İLK SAFHASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI"



Türkiye 40 yıllık terörle mücadelesini alnın akıyla başarıya ulaştırmış bir ülkedir. Medeniyetimizden tarihimizden tevarüs ettiğimiz mirasın ışığında aynı ilkeli duruşla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonları yürüttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz bize bunun sözünü verdiler ama sözlerini tutmadılar. Terör örgütlerinin adını değiştirmekle bir şey değişmiyor. Bir gece ansızın sözünün gereğini sürdüreceğiz. Kuzey Irak sınırlarımızda oluşturmaya başladığımı güvenlik koridorunu yaygınlaştırıyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile işbirilği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaları tamamlayarak çemberi kapattığımızda terörle mücadelede yeni bir safhaya geçeceğiz. Irak'la geliştirdiğimiz siyasi ve ekonomik ilişkilerin geleceği bakımından sürecin başarıyla sonuçlanması hayırlı görüyoruz.



"ERMENİSTAN SÖZLERİNİ TUTARSA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRİRİZ"



Bölgemizdeki bir başka kriz alanı olan Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin kararlı duruşuyla elde edilen zaferi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ermenistan'dan beklentimiz barış ve refah odaklı politika izlemesidir. Bu şekilde hareket eder, Zengezur koridorunun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa, Ermenistan ile ilişkilerimizi geliştirmeye açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.



TÜRKİYE'YE AİT SİHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ: GEREĞİ MUHAKKAK YAPILACAKTIR

Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ: SAVAŞIN DA BİR ADABI VE AHLAKI VARDIR



Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve onun içinde yer aldığı Kudüs'ün gönül dünyamızda ayrı bir yeri var. BM'nin ve diğer kuruluşların Filistin ile ilgili aldığı kararlar uygulanmadı. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz, diplomatik ilişkilerimizi sürdüyoruz. 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım sadece çatışmaların artmasına her iki tarafında kanının dökülmesine yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı son olayda da göreceği üzere kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek masumun burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz. İsrail'in güvenlik güçlerinin Filistinlilere yaptığı baskıya nasıl karşıysak, İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karşıyız. Hele hele Gazze'nin orantısız saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması bu sırada yaşanan sivil ölümleri asla kabul edilemez durumdur. Savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Tüm taraflar buna riayet etmekte mükelleftir.



"ARABULUCULUĞA HAZIRIZ"



Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail'den Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistin'den de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Gün fevri değil, devlet aklıyla hareket etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Diplomatik temaslarımızı artırarak sürdürüyoruz.