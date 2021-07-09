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Emin YEŞİL - Sevda SARIKAYA - İstanbul DHA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Aranan 2 kişi teslim oldu

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Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi tutuklandı.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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TUTUKLANDILAR

Haklarında gözaltı kararı bulunan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. Gürkan K. ile Ufuk B. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürkan K. ile Ufuk B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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