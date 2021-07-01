MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Elif Çakal'ın ölümünde flaş gelişme! WhatsApp mesajları ve gizli tanık... Uçurumda elini uzattı ama...
GeriGündem Son dakika: Elif Çakal'ın ölümünde flaş gelişme! WhatsApp mesajları ve gizli tanık... Uçurumda elini uzattı ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.07.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Elif Çakal'ın ölümünde flaş gelişme! WhatsApp mesajları ve gizli tanık... Uçurumda elini uzattı ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Sultangazi'de arkadaşıyla pikniğe giden Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Elif Çakal'ın ailesi kızlarının öldürüldüğünü iddia ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Elif Çakal'ın arkadaşlarının WhatsApp mesajlarını ve ortaya çıkan gizli tanığın ifadelerini anlattı.

12
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
  • Elif Çakalın dövüldüğü anlar ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

15 yaşındaki Elif Çakal, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Elif Çakalın sır ölümü Dövüldüğü anlar ortaya çıktı
Elif Çakal'ın sır ölümü! Dövüldüğü anlar ortaya çıktı

İşte CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın aktardıkları...

Olaydan sonra sürpriz bir tanık çıktı. Elif Çakal'ın düşmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiğini söyledi. Olay yerinde bulunan herkesin cep telefonları araştırıldı ve erkek arkadaşlarından bir tanesinin telefonunda darp görüntüleri ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmayı bir adım daha öteye götürdü ve telefon kayıtlarına ulaştı. Arkadaşlarından bir tanesi 'Ne yaptın, dövdün mü? diyor. Olay öncesi yazılan WhatsApp mesajları bunlar. Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz diyor. Pikniğe gideceğiz diye Elif Çakal'ı oraya götürmüşler. Bu darp öncesi yazışmaları var. Anlık gelişmiş bir kavga olayı gibi gözükmüyor.

Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakalın ailesinden şok iddia: Bir gün önce kapıya gelip tehdit etti
Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal'ın ailesinden şok iddia: 'Bir gün önce kapıya gelip tehdit etti'

GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKTI: UÇURUMUN KENARINDA GÖRDÜ AMA...

Elif Çakal darp ediliyor, görüntüye alıyorlar ve sürpriz bir tanık ortaya çıkıyor. Gizli tanık kızı gördüğünde uçurumun kenarında Elif, elini uzat diyor ama o sırada uçurumdan düşüyor.

2'Sİ KADIN 4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi