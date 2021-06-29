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Haber Giriş: 29.06.2021 - 06:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3'lük deprem

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Son dakika... Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3'lük deprem

Son dakika haberine göre, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Maden ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7.15 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Son dakika... Elazığın Maden ilçesinde 4.3lük deprem

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Maden ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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