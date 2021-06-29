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Son dakika... Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3'lük deprem
Son dakika haberine göre, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Maden ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7.15 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Maden ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."