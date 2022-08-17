Son dakika... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde korkutan deprem

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Saat 07.24'te Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin yerin 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
'OLUMSUZ BİR İHBAR YOK'
Öte yandan, depremin ardından AFAD'dan şu açıklama yapıldı:
"Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."