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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... Elazığ'dan yürek yakan haber! 8 aylık bebek yangında can verdi

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 ELAZIĞ'da, bir evde çıkan yangında 8 aylık Hiranur Kaplan yaşamını yitirdi, 4 yaşındaki ağabeyi Kağan Duha Kaplan ise ağır yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında oturan Kaplan ailesinin evinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Son dakika... Elazığdan yürek yakan haber 8 aylık bebek yangında can verdi

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Kağan Duha'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Kağan Duha, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kağan Duha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Son dakika... Elazığdan yürek yakan haber 8 aylık bebek yangında can verdi

Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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