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Son dakika: Elazığ’da maden ocağında göçük... Elazığ Valisi: 1 işçi göçük altında

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#ELAZIĞ#MADEN#İŞÇİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 10:39

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 1 işçinin göçük altında olduğunu bildirdi.

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İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Son dakika: Elazığ’da maden ocağında göçük... Elazığ Valisi: 1 işçi göçük altında

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, CNN Türk yayınında "1 vatandaşımız içeride, ekipler kendisine ulaşmaya çalışıyor. AFAD arama kurtarma ve çevre bölgelerden ekipler burada, çalışmalar başladı. Ben de olay yerine gidiyorum şu anda. Çalışmalarımız devam edecek. Kurtulanların ifadesiyle 1 kişinin içeride olduğunu biliyoruz. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım" açıklamasını yaptı.

 

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#ELAZIĞ#MADEN#İŞÇİ

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