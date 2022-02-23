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Son dakika... Elazığ'da Eren Kış-26 Operasyonu başlatıldı

#Elazığ#Eren Kış-26 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Elazığda Eren Kış-26 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı.

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Bölgede barınan teröristleri 'Ara-Bul-Yok Et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 870 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Elazığ#Eren Kış-26 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı

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