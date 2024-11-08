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Son dakika: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi... Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

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#Deprem#Son Depremler#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 17:14

AFAD, Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

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 AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 17:04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 km olarak ölçüldü.

Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Son dakika: Elazığda 5.0 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi... Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

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ELAZIĞ VALİSİ HATİPOĞLU: İNTİKAL EDEN OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ... Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

AFAD'dan gelen deprem verileri ve konum bilgisi şu şekilde oldu:

Son dakika: Elazığda 5.0 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi... Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

AFAD: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan deprem sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elazığ ilimizde saat 17.04’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Son dakika: Elazığda 5.0 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi... Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

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#Deprem#Son Depremler#AFAD

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