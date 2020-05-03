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Haber Giriş: 03.05.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Son dakika... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...

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Son dakika... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
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AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 16.25'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. 

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