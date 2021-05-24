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Haber Giriş: 24.05.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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