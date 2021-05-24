Son dakika: Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2021
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 24.05.2021, 16:49:47 TSİ
Enlem : 38.4893 N
Boylam : 39.3161 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/jizfen7u0A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kripto Para Piyasaları için Bigpara