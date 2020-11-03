İHA
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Son dakika: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.14 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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