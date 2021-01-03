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Haber Giriş: 03.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan deprem - Kandilli Rasathanesi duyurdu

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Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan deprem - Kandilli Rasathanesi duyurdu
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika haberine göre Elazığ'da saat 16.30 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, Elazığ'ın Gözebaşı ilçesinde meydana gelen depreminin 3.4 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Elazığ'daki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika haberine göre Elazığ'ın Gözebaşı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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