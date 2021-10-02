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Son dakika... Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik Valileri değişti... Hatay ve Muş'a yeni emniyet müdürü

#Atama#Resmi Gazete#Vali
Son dakika... Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik Valileri değişti... Hatay ve Muşa yeni emniyet müdürü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı, Hatay ve Muş'un Emniyet Müdürleri değişti.

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Cumhurbaşkanlığı'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevcut Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, yerine ise, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman getirildi.

Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

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#Atama#Resmi Gazete#Vali