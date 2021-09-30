Son dakika... Ekvator-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı çökertildi! Baronlar gözaltında: Flaş detaylar

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CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, kritik uyuşturucu operasyonuna ilişkin detayları aktardı...

Son yıllarda yapılmış en büyük, en kapsamlı operasyon. Biri kadın, 7 uyuşturucu kartelinin lideri bu operasyonda gözaltına alındı. Genelde kuryeler yakalanırdı, bir üst halkaya geçmek zordu. Bu operasyonda 7 önemli uyuşturucu kartelinin lideri gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN 14 ŞUBAT DETAYI

Tam 9 ay boyunca bu çete liderleri izlendi, takip edildi ama çete liderlerine bir türlü ulaşılamadı. 25 Ocak günü, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk getirip Kolombiya'nın Bogota şehrinden uçakla çiçek kolilerine gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. O uçak izleniyor ve İstanbul Havalimanı'na indiği an alınıyor. Orada 24 kilo 600 gram uyuşturucuya el konuluyor.

İzlemeler devam ediyor, yine bir üst halkaya geçilemiyor. 2 ay sonra yine aynı yöntemle çiçeklerin arasına gizlenmiş şekilde 2 kilo 600 gram uyuşturucu yakalanıyor. Bu büyük bir puzzle ve bu puzzle çözülüyor.

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UYUŞTURUCU BARONU YALIN AYAK KAÇARKEN YAKALANDI

Kolombiya, Ekvator, İtalya, Türkiye hattının uyuşturucu hattı çökertiliyor. İstanbul'daki operasyonda uyuşturucu kartelinin çok lüks bir rezidansı var, asansör direkt uyuşturucu baronunun yatak odasına çıkıyor. Operasyon sırasında hemen asansörün düğmesine basıyor, aşağı iniyor ve yalın ayak kaçarken ekipler tarafından yakalanıyor.

Uzun zaman sonra ilk defa uyuşturucu kartelinin lideri yakalanmış oluyor. Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kiloluk bir uyuşturucu yakalaması yapılmıştı. 400 kilosunu bu çete üyeleri limandan çıkarmak için hamle yapmıştı.

Yakalanan baronların İstanbul'dan Tolga C., Gökhan P., Levent T., Levent G., Atilla A., Sakarya'dan Nurten A., Ankara'dan ise Galip Ç. olduğu belirlendi.