Son dakika... Ekrem İmamoğlu 'ihaleye fesat karıştırma' davasında beraat etti

Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat beyanında, "Burada asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğundan benim hiç şüphem yoktur. Dolayısıyla başından beri aslında Ekrem İmamoğlu açısından devam etmemesi gereken bir dava ile uğraşıyoruz. Yanlış bir beyana, delile dayalı iddianame ile başladı. Asla başlamaması, devam etmemesi gereken bir yargılama vardır. Müvekkil açısından bu yargılamayı devam ettiremeyiz. Ya durdurma kararı verir soruşturma izni istersiniz ya derhal beraat kararı verirsiniz. İhaleye fesatla ilgili suçlama yoktur" dedi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Ekrem İmamoğlu da dahil tüm sanıklar beraat etti.