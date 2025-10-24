×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Ekrem İmamoğlu 'ihaleye fesat karıştırma' davasında beraat etti

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Beylikdüzü#Beraat
Son dakika... Ekrem İmamoğlu ihaleye fesat karıştırma davasında beraat etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 16:45

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat beyanında, "Burada asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğundan benim hiç şüphem yoktur. Dolayısıyla başından beri aslında Ekrem İmamoğlu açısından devam etmemesi gereken bir dava ile uğraşıyoruz. Yanlış bir beyana, delile dayalı iddianame ile başladı. Asla başlamaması, devam etmemesi gereken bir yargılama vardır. Müvekkil açısından bu yargılamayı devam ettiremeyiz. Ya durdurma kararı verir soruşturma izni istersiniz ya derhal beraat kararı verirsiniz. İhaleye fesatla ilgili suçlama yoktur" dedi.

Haberin Devamı

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Ekrem İmamoğlu da dahil tüm sanıklar beraat etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Beylikdüzü#Beraat

BAKMADAN GEÇME!