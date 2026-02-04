×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Ekrem İmamoğlu için casusluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haber#Ekrem İmamoğlu#Casusluk Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 17:16

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz ise iddianamede öne çıkan detayları canlı yayında anlattı. İşte Tokaz'ın aktarımıyla "casusluk" iddianamesinin detayları:

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Ekim 2025'te başlatılmıştı. Savcılık, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kişinin verileri konum bilgileri yabancı ülkelere sızdırıldığını kişilerin konum bilgilerinin ise dark web üzerinden satışa çıkarıldığı iddiaları üzerinde soruşturmayı sürdürdü.  Aynı zamanda soruşturma kapsamında İBB Hanem isimli mobil uygulama var. Yine bu uygulama üzerinden de 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve sızdırıldığı öne sürülmüştü. 

İddialara konu olan dört isim var. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan iddianamede siyasi casuslukla suçlanıyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...

