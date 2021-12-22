Son dakika: Eğitime yoğun kar engeli! 16 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi

Haberin Devamı

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ile birlikte yoğun kar nedeniyle çok sayıda ilimizde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği kentler...

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Gözden Kaçmasın İşte yeni sistemin ayrıntıları Haberi Görüntüle

KONYA

Haberin Devamı

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 9 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

ORDU

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın Kur korumalı vadeli TL mevduatı ve bundan sonrası Haberi Görüntüle

KARABÜK

Haberin Devamı

Karabük Valiliği, merkez ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının oluşturduğu olumuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün arayla tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için de eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken, Karabük ile Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Haberin Devamı

Ağrı’da bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Ağrı’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Haberin Devamı

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

BARTIN

Haberin Devamı

Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.

DÜZCE

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vali Cevdet Atay, eğitime kar nedeniyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsimin ilk kar yağışı ilçede etkili olunca eğitime 1 gün ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 22.12.2021 Çarşamba günü Yığılca ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Vali Atay açıklamasında ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

HAKKARİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

SİNOP

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan ilçede elektrik kesintileri yaşandığı, getirilen 5 mobil jeneratörle bu sıkıntının aşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının da bir gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.