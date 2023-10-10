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Son dakika! Ege'de korkutan deprem

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#Son Dakika Deprem#Son Depremler#Kuşadası Deprem
Son dakika Egede korkutan deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 02:06

Son dakika haberi... Kuşadası Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01:57'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. 

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#Son Dakika Deprem#Son Depremler#Kuşadası Deprem

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