Son dakika! Ege'de korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01:57'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.