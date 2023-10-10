Son dakika! Ege'de korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01:57'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-10-10
Saat:01:57:59 TSİ
Enlem:37.83 N
Boylam:26.992 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XlQKerAPdN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi