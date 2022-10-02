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Son dakika... Muğla Köyceğiz'de korkutan deprem! Antalya ve Denizli'de de hissedildi

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#Deprem#Ege#AFAD
Son dakika... Muğla Köyceğizde korkutan deprem Antalya ve Denizlide de hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 14:17

Son dakika haberine göre, saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

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Son dakika haberine göre, saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini duyurdu. 

Muğla Valiliği'nden alınan bilgiye göre bir evde çatlaklar olduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmaları için bölgeye AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

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#Deprem#Ege#AFAD

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