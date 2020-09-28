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AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 07:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege'de deprem

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Son dakika... Ege'de deprem
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Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 07:12'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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