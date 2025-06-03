Son dakika: Ege'de 5.0 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.

GECE SAATLERİNDE DE 5.8'LİK DEPREM OLMUŞTU

Gece saatlerinde de Muğla Marmaris merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 02:17'de gerçekleşen depremin derinliği 67.9 km olarak ölçülmüştü.

“LEVHA SINIRI DEPREMİ”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK yayınında Ege Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin şunları söyledi:

Güneydeki Afrika levhası ile Kuzeydeki Anadolu levhası sınırında dalma batma zonunda, dalmakta olan Afrika Levhasının dış kısmındaki ters faylara bağlı oldukça derin bir deprem. Levha sınırı depremi. Maalesef zon boyunca bu türden depremler son günlerde yaşıyoruz. Bu bölgede tarihsel dönemde M. S. 300’lü yıllardan sonra 7; 8 ve 8,5 şiddetinde depremler var. Levha sınırı depremleri büyük ve yıkıcı depremler olabilir. 70-80 km derinlikte, iki levha arasındaki sürtünmeye bağlı oluşan ters faylara bağlı depremlerden birini yaşadık.

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“BÖLGE TEKİN DEĞİL, 8 İLE 9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR”

Bu depremi Santorini adasının kuzeyinde yaşanan deprem fırtınasında ayırmak gerektiğini belirten Pampal, “Bu deprem, Rodos-Girit hattının güneyinde, Helen yayı ile Kıbrıs yayı üzerinde olan, kuzeydoğu yönündeki iki hendeğe yakın aktif olan Fethiye Burdur fayına yakın. Bu fay 1971 yılında Burdur’da 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretti. Bölge tekin değil, bölgede 8 ila 9 büyüklükte bir deprem olma ihtimali her zaman var. Bunlar küçük ama büyüğü de mümkün. Geçmişteki deprenmelerde tsunamiler var, genelde 20 metrenin altında dalgalar halinde. Bu bölgenin yaratacağı deprem için tsunami göz önünde bulundurulmalı. Tsunami başladığında kıyılardan 15-20 dakika içerisinde uzaklaşmak gerekir. Güneydeki Afrika levhası ile Kuzeydeki Anadolu fayı sınırında olacak

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BÜYÜK DEPREM OLUR”

Pampal, devamında şunları ifade etti: “Enerji birikimi son derece yüksek. Türkiye’de hazırlıklarımızı ağır aksak götürüyoruz ancak Türkiye’nin geneli deprem riski altındadır. Orda olur burada olmaz tartışmalarında boğuluyoruz, Türkiye’nin her yanında büyük deprem olur.”

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