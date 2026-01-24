Son dakika... Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa, Yalova ve çevre illerden hissedildi!

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"BİR SORUN GÖRMÜYORUM"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy CNN Türk'e 5.1'lik depremi değerlendirdi.

Üşümezsoy'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



"Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum. Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."