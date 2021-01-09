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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin yaklaşık 14,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 07.33'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: Ege Denizinin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

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