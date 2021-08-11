AA
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Son dakika... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açığında 4.2'lik deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.