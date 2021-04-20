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Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika... Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 08.09'da merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sonrası AFAD, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

 

 

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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