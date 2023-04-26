Son dakika: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre saat 23.00'de Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Deprem Ege Denizi'nin tabanında, yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem en yakın yerleşim yerine 110 km uzaklıkta yaşandı.