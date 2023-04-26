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Son dakika: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Ege Denizi#Sarsıntı
Son dakika: Ege Denizinde 5.0 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 23:09

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'ın verilerine göre saat 23.00'de Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Deprem Ege Denizi'nin tabanında, yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem en yakın yerleşim yerine 110 km uzaklıkta yaşandı.

 

 

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#Deprem#Ege Denizi#Sarsıntı

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