Son dakika: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
AFAD'ın verilerine göre saat 23.00'de Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Deprem Ege Denizi'nin tabanında, yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem en yakın yerleşim yerine 110 km uzaklıkta yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [110.19 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-04-26
Saat:23:00:35 TSİ
Enlem:36.297 N
Boylam:26.32 E
Derinlik:54.16 km
Detay:https://t.co/QywWNtp3xX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi