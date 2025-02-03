Son dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Ege Denizi'nde saat 12:29'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 12:48’de 4.2

Saat 12:45'te 4.1

Saat 12:29’da 4.7

Saat 12:27’de 4.3

Saat 12:25’te 3.8

Saat 11:56’da 4.1

Saat 10:45’te 4.2

AFAD'DAN 'DEPREM FIRTINASI' AÇIKLAMASI

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin sayısının 500'ün üzerine çıktığını belirten Aydın AFAD İl Müdürlüğü, sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması için vatandaşları uyardı.

Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ile ilgili Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) açıklama yapıldı. 28 Ocak tarihinden bu yana deprem fırtınası şeklinde gerçekleşen depremlerin sayısı 400'ün üzerine çıkarken, kaydedilen en büyük depremin 4.8 olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Uzman isimden dikkat çeken değerlendirme: Volkanik aktivite başlangıcını gösteriyor Haberi görüntüle

Depremler ile ilgili özellikle sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Aydın AFAD, konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Haberin Devamı

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.