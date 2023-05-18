Son dakika: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 21.58'te meydana gelen deprem, 9.07 derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-18
Saat:21:58:52 TSİ
Enlem:35.103 N
Boylam:24.859 E
Derinlik:9.07 km
Detay:https://t.co/UMb544Dy13@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi