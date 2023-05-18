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Son dakika: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Deprem#Ege Denizi
Son dakika: Ege Denizinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 22:18

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 21.58'te meydana gelen deprem, 9.07 derinlikte gerçekleşti.

 

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#AFAD#Deprem#Ege Denizi

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