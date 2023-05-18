Son dakika: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 21.58'te meydana gelen deprem, 9.07 derinlikte gerçekleşti.