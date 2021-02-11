Son dakika... Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:45'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.97 km olduğunu belirtti.

Deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.