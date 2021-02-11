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Gündem
Oben ULU / DİKİLİ (İzmir) (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

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Son dakika... Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi
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Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:45'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.97 km olduğunu belirtti.

Deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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