Son dakika: Ege Denizi'nde 4.8'lik deprem | Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'ya 292 km mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.27'de gerçekleşen depremin derinliği 11.38 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 54.4 km olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR: HELEN-KIBRIS YAYI İLE İLGİLİ

Prof. Dr. Naci Görür, Ege'deki 4.8'lik depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür'ün değerlendirmesi şu şekilde oldu:

Girit’in KB’da 4,8 deprem oldu. AFAD ile Kandilli’nin deprem derinliği farklı. Deprem kesin olarak Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili. Geçmiş olsun