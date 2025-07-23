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Son dakika: Ege Denizi'nde 4.8'lik deprem | Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme

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#Deprem#Son Dakika#Haber
Son dakika: Ege Denizinde 4.8lik deprem | Prof. Dr. Naci Görürden ilk değerlendirme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 16:45

AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin gerçekleştiği yer Muğla'ya 290 km mesafede. Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem kesin olarak Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili." dedi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'ya 292 km mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.27'de gerçekleşen depremin derinliği 11.38 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 54.4 km olarak açıkladı.

Son dakika: Ege Denizinde 4.8lik deprem | Prof. Dr. Naci Görürden ilk değerlendirme

NACİ GÖRÜR: HELEN-KIBRIS YAYI İLE İLGİLİ

Prof. Dr. Naci Görür, Ege'deki 4.8'lik depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür'ün değerlendirmesi şu şekilde oldu:

Girit’in KB’da 4,8 deprem oldu. AFAD ile Kandilli’nin deprem derinliği farklı. Deprem kesin olarak Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili. Geçmiş olsun

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#Deprem#Son Dakika#Haber

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