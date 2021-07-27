Son dakika... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13:02'de meydana gelen depremin derinliğinin 16.1 km olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada ''Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadelerine yer verdi.

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