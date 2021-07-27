MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  saat 13:02'de meydana gelen depremin derinliğinin 16.1 km olduğunu duyurdu.  Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada ''Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadelerine yer verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi