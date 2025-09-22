Son dakika... Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 72.00 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-09-22
Saat:18:53:45 TSİ
Enlem:38.71889 N
Boylam:25.57222 E
Derinlik:14.94 km
Detay:https://t.co/bsQr27iQ8V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi