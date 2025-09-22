×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Ege Denizi Depremi#Karaburun Depremi#İzmir Depremi
Son dakika... Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 19:03

Son dakika haberi.. Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 18:53'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 72.00 kilometre olarak ölçüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ege Denizi Depremi#Karaburun Depremi#İzmir Depremi

BAKMADAN GEÇME!