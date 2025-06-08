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Son dakika... Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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#İzmir#Deprem#Ege Deprem
Son dakika... Ege Denizinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 20:57

Son dakika haberi... İzmir açıklarında, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:40'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

İzmir Karaburun'un 06.96 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, yerin 6.49 kilometre derininde gerçekleştiği belirlendi. 

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#İzmir#Deprem#Ege Deprem

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