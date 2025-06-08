Son dakika... Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:40'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi
İzmir Karaburun'un 06.96 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, yerin 6.49 kilometre derininde gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-06-08
Saat:20:40:29 TSİ
Enlem:38.69833 N
Boylam:26.55639 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/rhGeCoq19o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi