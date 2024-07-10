Son dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22:16'da merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.