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Son dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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#İzmir#Deprem#Ege Denizi
Son dakika: Ege Denizinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 22:32

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22:16'da merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

 

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#İzmir#Deprem#Ege Denizi

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