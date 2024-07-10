Son dakika: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22:16'da merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.61 km] Urla (İzmir)
Tarih:2024-07-10
Saat:22:16:55 TSİ
Enlem:38.50222 N
Boylam:26.77 E
Derinlik:7.11 km
Detay:https://t.co/j7ZA90c2jj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi