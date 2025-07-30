Son dakika... Edirne’den acı haber: 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Temmuz’da Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ OSMANİYE'YE DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı. Şehit Çakır'ın annesi Melek Çakır'ı 3 yıl önce, babası Ökkeş Çakır'ı ise çocukken kaybettiği öğrenildi. Askeri heyet, şehadet haberini kardeşlerine verdi. Şehidin en büyük ağabeyi Murat Çakır'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin 6 kardeşin en küçüğü olduğu ve Pınar Çakır ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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VALİ SEZER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır için Edirne Valisi Yunus Sezer de valiliğin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Vali Sezer'in mesajında, "Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın, askeri araca bakım yaptığı sırada yaşanan kaza neticesinde şehit düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.